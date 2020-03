Bob Dylan a lansat o piesa de 17 minute despre asasinarea lui Kennedy - VIDEO

Muzicianul american Bob Dylan, laureat al premiului Nobel pentru Literatură, a lansat o piesă de 17 minute despre asasinarea lui John F. Kennedy, despre care spune că a fost înregistrată „în urmă cu ceva vreme”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Odată cu apariţia „Murder Most Foul”, el a transmis: „Aceasta este o piesă înregistrată în urmă cu ceva vreme pe care o puteţi găsi interesantă. Rămâneţi în siguranţă, fiţi perspicace şi fie ca Dumnezeu să fie cu voi”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cel mai recent album al lui Dylan care cuprinde compoziţii originale, „Tempest”, a fost lansat în 2012. De atunci, el a lansat mai multe materiale cu interpretări din „Great American Songbook”. Nu este confirmat dacă, după opt ani, muzicianul va lansa un nou album original. Până acum, cea mai lungă piesă a lui Dylan era „Highlands” (1997), de 16 minute şi 31 de secunde. Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, este cântăreţ, compozitor, textier şi poet american. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, el a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Majoritatea compoziţiilor lui au devenit emblematice pentru mişcările anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numără „The Times They Are a-Changin'” (1964), „Blonde on Blonde” (1966), „Oh Mercy” (1989), „Good as I Been to You (1992)” şi „Together Through Life” (2009). În cariera sa de şase decenii a primit 43 de nominalizări la premiile Grammy, a câştigat 12 astfel de trofee, a primit un Oscar, în 2 ...