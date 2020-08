Bob Geldof, Hozier si Paul Casey si presedintele irlandez vor canta la aniversarea lui Van Morrison

Starurile irlandeze Bob Geldof, Hozier şi Paul Casey, dar şi preşedintele irlandez Michael Higgins se numără între cei care vor lua parte la un eveniment-tribut dedicat împlinirii a 75 de ani de la naşterea muzicianului Van Morrison, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Pentru sărbătorirea vieţii şi muzicii artistului născut în Belfast, care şi-a început cariera în trupa Them şi a devenit cunoscut solo odată cu single-ul „Brown Eyed Girl” din 1967, organizatorii HotPress au cerut unui număr de 75 de artişti irlandezi să înregistreze video piese ale lui, lansându-le apoi pe YouTube până pe 15 septembrie.

Pe 31 august va avea loc un eveniment special online, la care, între alţii, Higgins va cânta „Rave On, John Donne”, alături de compozitorul Bill Whelan, iar Paul Casey & Friends feat. Terri Hooley vor interpreta „In The Days Before Rock ‘n’ Roll”, în timp ce Mary Coughlan va prezenta „Warm Love”.

Geldof a spus că a ales piesa „I’m Tired Joey Boy”.

Citește și: Cozmin Gușă – jocul și mizele reale ale moțiunii: PNL și PSD vor forma, după alegeri, un Guvern de criză

Van Morrison, al cărui album „Astral Weeks” este deseori citat ca una dintre cele mai importante reuşite muzicale, a declarat că este surprins să poată cânta încă la vârsta lui şi că succesul, uneori, a părut fragil. „În trecut, companiile de management şi toţi îţi spuneau mereu că nu va dura... nu aveai cum să ştii”, a spus muzicianul, care în ultima perioadă a ales bluesul şi jazzul.

Născut pe 31 august 1945, în Irlanda de Nord, George Ivan Morrison este compozitor, cântăreţ şi producător muzical. Şi-a început cariera la jumătatea anilor 1950 şi a devenit cunoscut zece ani mai târziu, ca lider al trupei Them, împreună cu care a înregistrat piesa „Gloria”, care a fost preluată de numeroşi muzicieni. Cariera solo a început-o odată cu single-ul „Brown Eyed Girl", în 1967, căruia i-a urmat albumul „Astral Weeks” (1968). Discul „Moondance” (1970) a fost cel care i-a adus faima mondială. A fost recompensat cu două trofee Grammy, din şapte nominalizări, iar în 1993, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. În 2016, a fost înnobilat cu rangul de Cavaler pentru contribuţia adusă muzicii şi pentru activitatea lui filantropică.