Boboteaza 2020. Obiceiuri, tradiții și superstiții de Boboteaza

BOBOTEAZA 2020. In data de 6 ianuarie, BISERICA CRESTIN ORTODOXA praznuieste botezul Domnului sau BOBOTEAZA, adica momentul nasterii spirituale a Mantuitorului prin botezul in apa Iordanului de catre IOAN BOTEZATORUL. Pe langa intelesurile sale crestine insa, BOBOTEAZA are si o serie de TRADITII si OBICEIURI specifice poporului nostru.