Boc: Acum nu trebuie taiate salariile, dar va dau in scris ca generatiile urmatoare vor plati factura dezmatului actual

Salariile in sectorul bugetar nu trebuie taiate deocamdata, intrucat Romania si Europa se afla pe un trend de crestere economica, insa tara consuma mai mult decat produce, iar, mai devreme sau mai tarziu, generatiile urmatoare vor trebui sa deconteze nota de plata a acestui "dezmat", a declarat, joi, Emil Boc, fost premier al Romaniei in perioada 2008-2012, in prezent primar al municipiului Cluj-Napoca.