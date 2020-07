Bode: Autostrada Comarnic-Brașov ar fi trebuit sa treaca prin etajul 7 al unor imobile. Studiul va fi revizuit. Finalizare in 2026

Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marți seară, la Digi24, că traseul autostrăzii Comarnic – Brașov trecea, în studiul de fezabilitate, prin etajul 7 al unor imobile construite, după ce acestea au primit autorizații care nu ar fi trebuit date. Oficialul din Guvern a spus că studiul va fi revizuit, iar până în 2026 autostrada ar […] The post Bode: Autostrada Comarnic-Brașov ar fi trebuit să treacă prin etajul 7 al unor imobile. Studiul va fi revizuit. Finalizare în 2026 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.