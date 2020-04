Bode: Estimam ca undeva la sfarsitul lunii mai vom incepe testele dinamice la metroul Drumul Taberei

Testele dinamice pe Magistrala de metrou M5 vor începe undeva la sfârşitul lunii mai, iar la finele lui iunie metroul din Drumul Taberei trebuie să circule cu călători, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode. "Pe Magistrala de metrou Drumul Taberei - Eroilor sunt în acest moment în execuţie trei contracte. Contractul de structură este finalizat în proporţie de 95%, finisajele în proporţie de 80%, iar tot ce înseamnă automatizări au fost achiziţionate toate echipamentele. Ele se montează pe măsură ce se finalizează partea de finisaje. Noi estimăm că undeva la sfârşitul lunii mai vom începe testele dinamice. În paralel, realizăm recepţia parţială împreună cu ISU, împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcţii realizăm recepţia obiectivelor. Bineînţeles, parte din echipamente se recepţionează şi la momentul în care ele sunt montate, iar angajamentul antreprenorilor pe cele trei contracte - structură, finisaje, automatizări - rămâne nemodificat: termen, 30 iunie, sfârşitul lunii iunie. Metroul din Drumul Taberei trebuie să circule cu călători începând cu sfârşitul lunii iunie. Mi-am asumat acest lucru", a spus Bode, la Realitatea Plus. El a dat asigurări că şi antreprenorii şi-au asumat această dată de dare în folosinţă a metroului din Drumul Taberei. "Vă imaginaţi că rămâne această dată asumată de antreprenori!", a adăugat şeful de la Transporturi. Magistrala 5 de metrou, Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiţei, va avea aproape 7 kilometri lungime şi este compusă din 10 staţii de metrou şi un depou (Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor 2). Valoarea totală a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este de 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de reţea şi la 63 de staţii de metrou. Magistrala 5 este compusă din trei secţiuni: Eroilor - Râul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Bode: În ultima raportare pe care am analizat-o, veniturile CFR Călători au scăzut cu 75%; 30% din trenuri au fost suspendate * Bode: Am demarat discuţii cu Comisia Europeană pentru un ajutor de 130 milioane euro, pentru TAROM şi Blue Air