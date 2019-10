google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Chirurgia conturului corporal cuprinde o serie de interventii care au ca scop redarea aspectului normal al corpului uman. Acest concept s-a dezvoltat dupa evaluarea constanta a pacientilor obezi supusi chirurgiei bariatrice (chirurgiei obezitatii) care, desi au slabit, nu aveau un contur corporal normal. Desi abdominoplastia se incadreaza in acest concept, in urma scaderii ponderale masive s-a constatat necesitatea indepartarii tesutului excedentar din diferite zone, in functie de particularitatile pacientului: brate, coapse, sani etc. Procedura de Body Lifting este recomandata doar dupa ce pacientul a ajuns la greutatea dorita, deoarece in cazul in care acesta va continua sa slabeasca se va confrunta din nou cu aparitia excesul ...