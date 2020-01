Boeing a efectuat zborul inaugural al noii aeronave 777X, cel mai mare avion comercial cu doua motoare din lume - VIDEO

Boeing a efectuat sâmbătă zborul inaugural al aeronavei 777X, cel mai mare avion comercial cu două motoare din lume, intensificând concurenţa cu rivalul european Airbus, pe fondul crizei provocate de prăbuşirile care au dus la consemnarea la sol a aeronavelor 737 MAX, transmite Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); 777X, o versiune mai mare şi mai eficientă a avionului 777, a decolat sâmbătă din apropierea Seattle, la ora locală 10:09 a.m., după ce vântul puternic a obligat compania să amâne alte două tentative, în această săptămână. Oficialii Boeing au spus că zborul inaugural a avut o durată de 3-5 ore şi va fi urmat de luni de zile de testări şi certificări, urmând ca avionul să intre în exploatare la compania Emirates în 2021, cu un an mai târziu decât era planificat iniţial, din cauza întârzierilor apărute în timpul dezvoltării acestuia. Avionul este cel mai mare dintre cele două versiuni planificate de Boeing şi va fi cunoscut oficial ca 777-9. În prezent este mai cunoscut sub numele de cod 777X. Cele mai vizibile funcţii ale avionului 777X includ pliarea vârfurilor aripilor, pentru a permite ca avionul să fie parcat în aceleaşi hangare ca modelele anterioare, şi cele mai mari motoare comerciale din lume, construite de General Electric, care sunt atât de largi încât pot înghiţi fuselajul avionului 737 MAX. Zborul inaugural este un atimulent pentru Boeing, care se confruntă cu extinderea crizei legate de 737 MAX, care este consemnat la sol la nivel mondial din martie 2019, în urma a două prăbuşiri fatale. ”Pentru mine este un av ...