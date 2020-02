Bogdan Andone: 'Din pacate pentru noi nu a mers absolut nimic. Nu am aratat ca dorim sa castigam meciul'

Tehnicianul echipei Astra Giurgiu, Bogdan Andone, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Dinamo, pierdut cu scorul de 0-2, că formaţia sa a arătat foarte rău şi trebuie să îşi schimbe atitudinea, potrivit news.ro.

“Din păcate pentru noi nu a mers absolut nimic. Nu am arătat că dorim să câştigăm meciul, nu am avut agresivitate, am arătat rău, foarte rău în seara asta. Cei care au jucat în seara asta trebuia să aibă altă atitudine, să fie mai conectaţi la miza jocului. Nu se pune problema ca arbitrajul să fi influenţat rezultatul jocului. Băieţii trebuie să schimbe atitudinea, să fie conştienţi că nu suntem încă calificaţi în play-off. Cei de la Dinamo au meritat victoria, îi felicit. M-aş bucura ca ei să fie în play-off”, a spus Andone.

Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Perovic ’65 (penalti) şi Grigore ’73.