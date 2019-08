Bogdan Argeș Vintila, noul antrenor al lui FCSB: Cu drag aș merge cu domnul Becali la Muntele Athos

Bogdan Argeș Vintilă a luat parte, sâmbătă, la prima conferință de presă, din postura de antrenor la FCSB. Acesta a vorbit despre ceea ce implică această funcție, relateaz[ mediafax.

"Totul este nou pentru mine, este o provocare, s-ar putea să mai spun unele lucruri greșite, dar este un volum foarte mare de muncă, sunt multe lucruri de pus la punct. Îmi doresc ca pentru jocul de mâine să avem inspirație în tot ceea ce facem. Ne asteaptă un joc dificil, dar nu foarte greu, împotriva unei echipe antrenate de un tehnician foarte bun, de generație cu mine. Gaz Metan este o echipă bună pe teren propriu, dar are și momente mai puțin bune”, a declarat noul antrenor al FCSB-ului, Bogdan Argeș Vintilă, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Gaz Metan Mediaș.

”Până acum viața mea la FCSB este foarte intensă, sunt multe lucruri de pus la punct. Am găsit un lot foarte bun, cu jucători care își doresc să reușească. E un grup bun și sunt încrezător în tot ceea ce vom face. Am încredere deplină în toți jucătorii pe care îi am la dispoziție”, a mai completat Vintilă.

Bogdan Argeș Vintilă a vorbit și despre un aspect comun între el și patronul, Gigi Becali, credința: ”Poate o să vă surprindă răspunsul meu, poate câțiva vor face mișto de mine, dar cât timp eu am credință în Dumnezeu nu mă tem de absolut nimic. Patronul a venit să mă prezinte și atât. Nu a rămas la antrenament. Cu drag aș merge cu domnul Becali la Muntele Athos. Nu am mai fost. Voiam să merg, dar a apărut această oportunitate. Văd că este o chestie asta cu religia. Se cam râde. Nu e nicio problemă, le ducem mai departe și cu bune, și cu rele”.