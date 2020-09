Bogdan Aurescu a participat la o videoconferinta cu reprezentantii principalelor organizatii internationale evreiesti

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o întrevedere, în sistem videoconferinţă, cu reprezentanţii principalelor organizaţii internaţionale evreieşti, context în care a reafirmat angajamentul constant al României în ceea ce priveşte respingerea şi sancţionarea oricărei forme de manifestare a antisemitismului, asumarea trecutului şi condamnarea negării Holocaustului, informează MAE, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, întrevederea ministrului Afacerilor Externe cu organizaţiile evreieşti internaţionale este un exerciţiu tradiţional de consultare, care are loc, de regulă, în marja participării delegaţiei României la lucrările Adunării Generale a ONU. Segmentul la nivel înalt al celei de a 75-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite se desfăşoară pentru prima dată în format online în acest an.

În acest context, ministrul Bogdan Aurescu a evidenţiat angajamentul continuu al României în privinţa combaterii antisemitismului, xenofobiei şi intoleranţei, ţara noastră împărtăşind aceste priorităţi fundamentale atât cu SUA, cât şi cu Israelul. Totodată, a reafirmat angajamentul constant al României în ceea ce priveşte respingerea şi sancţionarea oricărei forme de manifestare a antisemitismului, asumarea trecutului şi condamnarea negării Holocaustului, arată MAE.

Oficialul român a exprimat apreciere faţă de activitatea organizaţiilor evreieşti americane în sprijinul valorilor democratice fundamentale şi a salutat dezvoltarea continuă, pe baze de încredere şi deschidere, a relaţiei cu România.

Conform sursei citate, ministrul Bogdan Aurescu s-a referit la măsurile legislative recente luate de România care vizează accelerarea procesului de restituire a proprietăţilor evreieşti confiscate abuziv de regimul comunist şi, respectiv, creşterea cuantumului indemnizaţiilor acordate supravieţuitorilor Holocaustului şi a reconfirmat angajamentul Guvernului român pentru implementarea acestora. Totodată, ministrul Aurescu a subliniat îngrijorarea României faţă de creşterea discursului de ură şi antisemit în contextul crizei sanitare, mai ales în mediul online, şi a reiterat condamnarea fermă de către România a acestor evoluţii, precum şi necesitatea unor măsuri concrete de combatere a acestui fenomen.

Reprezentanţii organizaţiilor evreieşti au salutat demersurile României în ceea ce priveşte combaterea antisemitismului şi asumarea trecutului, cu referire la activitatea Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" şi activitatea României în cadrul IHRA (International Holocaust and Remembrance Alliance), inclusiv pe durata deţinerii preşedinţiei-în-exerciţiu a organizaţiei, în perioada martie 2016 - martie 2017.

Bogdan Aurescu a mai prezentat evaluarea şi poziţionarea României cu privire la principalele teme de pe agenda internaţională şi regională, cu accent pe Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, dosarul nuclear iranian, situaţia de securitate de la Marea Neagră. De asemenea, ministrul Aurescu a prezentat, cu acest prilej, principalele concluzii ale vizitei sale oficiale efectuate, în perioada 2 - 3 septembrie, în Israel şi Palestina, se mai arată în comunicatul MAE.

El a reiterat că România încurajează procesul de normalizare a relaţiilor din regiune, cu referire la recentele acorduri dintre Israel şi Emiratele Arabe Unite şi, respectiv, Bahrain şi a punctat faptul că astfel de iniţiative de normalizare a relaţiilor contribuie la îmbunătăţirea climatului de securitate şi încredere din regiune, fiind de natură să faciliteze progrese şi în dosarul Procesului de Pace, menţionează sursa citată.

La reuniunea din acest an cu ministrul Bogdan Aurescu au participat reprezentanţii conducerilor următoarelor organizaţii: B'nai B'rith International, World Jewish Congress, Anti-Defamation League, Conference of the Presidents of Major American Jewish Organizations, National Coalition Supporting Eurasian Jews şi World Jewish Restitution Organisation.