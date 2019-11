Bogdan Aurescu a preluat mandatul de ministru de Externe: Este o intoarcere acasa

Noul ministru de Externe, Bogdan Aurescu, a preluat, marţi, mandatul de la predecesorul său, Ramona Mănescu, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la sediul MAE. Aurescu a descris venirea sa în fruntea ministerului ca pe o "întoarcere acasă". "Această instituţie este a dumneavoastră şi nu doar a dumneavoastră, ci a statului român. Am astăzi plăcerea de a mă întoarce la Ministerul Afacerilor Externe, pentru mine fiind o întoarcere acasă. Aici este locul unde am crescut, unde m-am format profesional şi unde am cunoscut oameni deosebiţi. (...) Nu au fost puţine dăţi când am petrecut aici mai mult timp decât am petrecut acasă cu familia", a declarat ministrul, la ceremonie. Acesta a pus accentul pe nevoia unui "suflu nou". "Diplomaţia română are nevoie de un suflu nou, de performanţă, de rigoare, de bună pregătire, dar şi de bună-credinţă. Are nevoie de spirit inovativ, de proiecte inteligente şi acţiuni orientate spre rezultat aşa încât profilul României şi influenţa sa pe plan internaţional să crească în beneficiul cetăţenilor români", a punctat Aurescu. El a evidenţiat nevoia unei reforme şi reconstrucţii în Ministerul de Externe. "Nu vă voi cere ca ministru ceea ce îmi voi cere mie însumi, dar mie însumi îmi cer foarte multe. (...) Venirea în funcţia de ministru nu este şi nu poate fi un prilej de bucurie personală, ci de muncă asiduă", a arătat ministrul de Externe. La eveniment au participat preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban. Orban a vorbit despre "politizarea" Ministerului Afacerilor Externe în ultimii ani. Totodată, premierul a precizat că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni va fi cuprins în Ministerul de Externe şi condus de un secretar de stat ce răspunde premierului. La rândul său, Klaus Iohannis a făcut referire la o colaborare "loială", în viitor, între Ministerul de Externe şi Preşedinţie. "Felicitări pentru preluarea acestui portofoliu. (...) Sunt foarte bucuros că am reuşit să ne cunoaştem bine. Contez pe Bogdan şi pe dumneavoastră să dăm acestei colaborări o nouă notă de performanţă şi excelenţă", a transmis şeful statului. El a amintit de decizii din trecut, ale unor "lideri pesedişti diletanţi", ce au dus la "decredibilizarea României'' în relaţia cu mulţi parteneri cu care au fost legături strânse. La capitolul "dosare ratate", Iohannis s-a referit la dosarul ONU, şi anume candidatura României pentru un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Diplomat de carieră, Bogdan Aurescu a mai fost ministru al Afacerilor Externe între 24 noiembrie 2014 şi 17 noiembrie 2015. Înainte de cel de al doilea mandat, el a deţinut funcţia de consilier prezidenţial. Între septembrie 2004 şi 3 februarie 2009, Bogdan Aurescu a fost agentul României pentru Curtea Internaţională de Justiţie, în procesul privind delimitarea maritimă în Marea Neagră (România contra Ucraina). În perioada 2010 - 2011 a fost negociator-şef pentru România al Acordului româno-american privind apărarea antirachetă şi al Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România şi SUA. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Iohannis: Lideri pesedişti diletanţi au crezut că se pot profila folosind politica externă a României. Eroare!