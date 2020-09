Bogdan Aurescu si omologul sau israelian, Gabriel Ashkenazi, au semnat un program de cooperare in cultura, educatie si sport

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, şi omologul său israelian, Gabriel Ashkenazi, au anunţat miercuri semnarea unui program de cooperare între România şi Israel în domeniile culturii, educaţiei şi sportului şi crearea unui grup comun de lucru pentru a extinde cooperarea economică şi comercială. "Consultările de astăzi (miercuri - n.r.) ilustrează nivelul excelent al relaţiilor noastre bilaterale, care au un caracter strategic, şi prietenia de durată dintre România şi statul Israel. În acest an am sărbătorit 72 de ani de relaţii diplomatice neîntrerupte. Există un interes reciproc clar al ambelor ţări de a aprofunda dialogul în toate zonele de interes. Programul de cooperare în domeniul culturii, educaţiei şi sportului pe care l-am semnat azi este o dovadă în acest sens", a afirmat Aurescu într-o declaraţie de presă comună cu Ashkenazi la Ierusalim, în cadrul unei vizite în Israel. 'Însă există mai multe lucruri pe masa noastră. În discuţiile pe care le-am avut azi, am evidenţiat trendul ascendent al cooperării noastre, aşa cum este reflectat de dialogul politic consistent şi extins, de dezvoltarea relaţiilor noastre economice - am avut schimburi comerciale care au ajuns anul trecut la aproape 660 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă o creştere de peste 25% faţă de anul anterior -, precum şi de colaborarea noastră în privinţa apărării şi securităţii", a adăugat şeful diplomaţiei române. Aurescu a anunţat de asemenea că a convenit cu omologul său israelian iniţierea pregătirilor "pentru organizarea anul viitor a celei de-a treia sesiuni a consultărilor interguvernamentale româno-israeliene, care este o întâlnire a celor două guverne. Este o importantă platformă de dialog, special concepută pentru aprofundarea cooperării noastre bilaterale sectoriale. În acest sens, am convenit să îi încurajăm pe miniştrii din ţările noastre să îşi intensifice dialogul direct pentru a identifica noi proiecte şi iniţiative". "Am convenit de asemenea asupra unei măsuri importante, şi anume crearea unui grup de lucru dedicat consolidării legăturilor economice şi comerciale între România şi Israel în domenii precum agricultura, în special managementul apei, şi sănătatea, dar şi a cooperării în domenii precum IT, inteligenţa artificială, tehnologie şi securitatea cibernetică. Există multe oportunităţi în aceste domenii. Grupul de lucru nu se va limita doar la aceste trei-patru zone menţionate, ci este deschis spre multe alte zone pe care vom putea să le identificăm împreună. Există un potenţial mare în domeniul tehnologiilor digitale, şi sunt bucuros că putem să mergem înainte cu acest tip de cooperare. Bineînţeles, încurajăm cooperarea între companiile din România şi Israel, inclusiv prin potenţiale joint-venture-uri", a mai declarat ministrul român de externe. "Această vizită reflectă relaţia excelentă între ţările noastre. România este unul din bunii noştri prieteni în Europa. Apreciez sprijinul pentru statul Israel în UE şi în alte forumuri internaţionale atât din partea guvernului, cât şi a ministrului de externe", a declarat la rândul său Gabriel Ashkenazi. "Tocmai am semnat un program comun de lucru în domeniile educaţiei, culturii şi sportului. Am convenit crearea unui grup comun de lucru pentru a extinde cooperarea economică în domenii precum tehnologie, agricultură, managementul apei. Ambele părţi consideră că există un mare potenţial pentru progrese. Acest acord va spori relaţia deja pozitivă între ţările noastre", a adăugat şeful diplomaţiei israeliene. Cei doi miniştri au abordat şi cele mai noi evoluţii din regiunea Orientului Mijlociu, în special normalizarea recentă a relaţiilor dintre Israel şi Emiratele Arabe Unite (EAU) şi introducerea de zboruri directe între cele două state. Acordul dintre Israel şi EAU "contribuie la stabilitatea regiunii. Este o măsură de consolidare a încrederii în general. Salut de asemenea vestea bună a deschiderii spaţiului aerian pentru zboruri comerciale. Este un alt pas bun înainte", a spus Aurescu. "Este de aşteptat ca acest proces de normalizare să contribuie semnificativ la stabilitatea, securitatea şi prosperitatea în regiune şi să creeze un orizont mai bun pentru regiune", a afirmat la rândul său Ashkenazi. În privinţa procesului de pace din Orientul Mijlociu, Aurescu a subliniat că a exprimat "disponiblitatea României de a sprijini orice eforturi care pot duce la o rezolvare corectă, comprehensivă şi de durată a conflictului israeliano-palestinian prin soluţia a două state. Trebuie să lucrăm împreună pentru a ajunge la cel mai bun climat care să poată duce la relansarea negocierilor directe. Iar România este pregătită să sprijine măsurile de construire a încrederii alături de alţi parteneri, dacă părţile cer un astfel de sprijin". De partea cealaltă, ministrul israelian de Externe a precizat că, în discuţia cu omologul său român, "am evidenţiat ameninţarea pe care Iranul o reprezintă la adresa stabilităţii şi păcii în Orientul Mijlociu şi în lume". "Am vorbit despre nevoia de a reintroduce embargoul asupra armelor către Iran şi despre nevoia ca ţări din întreaga lume care vor să vadă o mai mare stabilitate în Orientul Mijlociu să se alăture iniţiativei SUA de introduce sancţiuni împotriva regimului iranian. Am subliniat de asemenea nevoia ca România să le alăture listei tot mai extinse de ţări care au scos Hezbollah în afara legii şi de asemenea despre nevoia de a desemna Gărzile Revoluţionare din Iran drept organizaţie teroristă. Dacă vrem să ajutăm poporul libanez, este cel mai bun mod de a o face. Ne aşteptăm de asemenea ca Hamas să înceteze toate atacurile asupra Israelului", a declarat Ashkenazi. În altă ordine de idei, în aceeaşi declaraţie de presă comună, Aurescu a ţinut să reitereze "angajamentul foarte puternic al României pentru combaterea antisemitismului şi xenofobiei". "Eforturile noastre de a crea un Muzeu Naţional al Istoriei Evreilor şi Holocaustului în România sunt în derulare. România a devenit un model în promovarea memoriei Holocaustului prin acţiuni interne şi internaţionale. Succesul preşedinţiei române a Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului între 2016 şi 2017 prin adoptarea definiţiei de lucru a antisemitismului este elocvent pentru hotărârea noastră. De altfel, România a fost printre primele ţări care au adoptat în legislaţia naţională această definiţie de lucru a antisemitismului", a spus şeful diplomaţiei române. El a afirmat totodată că "cetăţenii israelieni originari din România reprezintă o comunitate puternică, bine integrată, cu un rol activ în societatea israeliană şi în facilitarea dezvoltării economice a ţărilor noastre" şi a mulţumit autorităţilor israeliene "pentru sprijinirea integrării comunităţii româneşti în Israel, păstrând în acelaşi timp identitatea culturală şi lingvistică română". Bogdan Aurescu efectuează, miercuri şi joi, o vizită oficială în Israel şi în Palestina, unde are programate întâlniri cu liderii celor două state şi cu omologii săi.