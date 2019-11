Bogdan Bicsi, fost viceprimar al Sucevei si consilier local PNL, a murit

Bogdan Bicsi a murit la varsta de 53 de ani in urma unui infarct.

Fostul viceprimar al Sucevei a ajuns marti la Spitalul Judetean Suceava in coma. I s-au facut manevre de resuscitare, dupa care a fost dus sala de operatii la cardiologie unde i s-a montat stent.

Dupa ce a fost dus in sectia de anestezie si terapie intensiva, Bogdan Bicsi a facut din nou stop cardiac , a fost reanimat si la scurt timp a facut al treilea stop cardiac care l-a ucis.

El a fost viceprimar al Sucevei in perioada 1992 – 1996, drumul sau in politica incepand in 1989, imediat dupa revolutie fiind membru al PNT-CD.

La varsta de 26 de ani a fost ales viceprimar al municipiului Suceava.

