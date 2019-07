Bogdan Chirieac, despre alegerile prezidentiale: "Nu vad ca PSD sa il sustina pe Calin Popescu Tariceanu"

Bogdan Chirieac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Bogdan Chirieac si-a exprimat cu fermitate parerea in legatura cu decizia social-democratilor de a avea un candidat propriu si de a nu sustine un candidat unic al coalitiei ALDE-PSD, prin persoana lui Calin Popescu Tariceanu. „Am inteles ca Victor Ponta nu ar risca sa ia 1-2% la prezidentiale acum si atunci l-ar sustine pe Calin Popescu Tariceanu intr-o formatiune ALDE-PRO Romania. Nu vad ca PSD sa-l sprijine in prezidentiale pe Calin Popescu Tariceanu”, a subliniat jurnalistul. Vezi si: Ion Cristoiu: "Cu un PSD iesit pentru un timp din marele joc politic, marea batalie se va duce intre Alianta 2020 si PNL" „Daca PSD intra in turul doi, orice rezultat est ...