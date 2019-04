Bogdan Chirieac, despre referendum si europarlamentare. Intrebarea care trebuia sa fie pe buletinul de vot

Bogdan Chirieac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 27 Aprilie 2019, incepe oficial, campania electorala pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, data la care va avea loc si referendumul pe justitie decretat de presedintele Klaus Iohannis. Razboiul electoral pentru alegerile europarlamentare de pe 26 Mai 2019 intra in linie dreapta. Previziuni despre evenimentele politice la care trebuie sa ne asteptam in urmatoarea luna, despre ”razboiul” politic ce va tine, cu siguranta, prima pagina, vin de la analistul politic Bogdan Chirieac: ”Va fi ”sufocat” in fasa acest razboi. Nu cred ca PSD va avea o problema, oricat de mica, sa devina lider la europarlamentare, poate si pentru ca liderii locali ai PSD sunt f ...