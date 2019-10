Bogdan Chiritoiu: 'Banuiesc ca pana la sfarsitul anului vom primi de la CE o decizie cu privire la CFR Marfa'

Ştim cum se va sfârşi investigaţia Comisiei Europene legată de CFR Marfă, dar nu ştim încă suma pe care va trebui să o returneze statului compania, în condiţiile în care Ministerul Transporturilor susţine că societatea are şi nişte obligaţii legate de securitate naţională, care este normal să fie compensate, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, anunță AGERPRES.

El consideră că până la sfârşitul acestui an se va primi o decizie în acest caz.

"Lucrurile aici sunt clare că va fi o discuţie care va spune că CFR Marfă trebuie să dea bani statului, bani pe care probabil nu-i are. De ce? Pentru că CFR Marfă avea datorii la stat, s-a negociat cu Comisia Europeană ca aceste datorii să fie şterse prin metoda conversiei în acţiuni pentru a pregăti privatizarea CFR Marfă. Ea a eşuat în urmă cu câţiva ani. Între timp nu s-a întâmplat nimic, nicio restructurare la CFR Marfă, compania continuă să aibă pierderi şi aşa mai departe şi acum Comisia Europeană va spune: 'Ştergerea de datorii era legată de privatizarea companiei, deci sub o gestiune privată şi în momentul ăla era liber de interferenţa statului, nu mai primea ajutoare de stat. Dacă nu aţi reuşit privatizarea, atunci trebuie ca datoriile alea să fie repuse pe rolul companiei'. Deci, ştim cum se va sfârşi această investigaţie. Nu ştim încă exact suma pe care va trebui să o returneze CFR Marfă statului, pentru că statul român susţine - sau Ministerul Transporturilor susţine - că CFR Marfă are şi nişte obligaţii legate de securitate naţională, care este normal să fie compensate de stat. Asta se discută acum: cât e normal să primească CFR Marfă din partea statului, pentru că firma e obligată să întreţină cele două feriboturi la Constanţa. Deci, asta este discuţia: cum cuantificăm obligaţia să păstreze siguranţa naţională. Altfel, repet, ştim decizia Comisiei, ne-a anunţat de mult, nu e niciun secret. Bănuiesc că până la sfârşitul acestui an vom primi o decizie", a explicat Chiriţoiu.

El a susţinut că CFR Marfă va trebui să treacă printr-un proces de restructurare, fiind clar că nu va putea să mai funcţioneze ca până acum.

"CFR Marfă va trebui să treacă printr-un proces de restructurare, sub ce formă facem restructurarea...firma oricum are datorii, n-are de unde să mai plătească şi sutele astea de milioane de euro care vor veni suplimentar. Exact sub ce formă legală se va produce restructurarea nu ştiu să spun. Dar e clar că firma nu va putea să funcţioneze ca până acum", a spus şeful autorităţii de concurenţă.

Întrebat ce părere are despre solicitarea sindicatelor din domeniul feroviar de reunificare a celor trei companii naţionale din domeniul feroviar, Bogdan Chiriţoiu a răspuns: "Despre reunificarea celor trei companii nu zic nici da, nici nu".

"Dar dacă acest lucru e văzut ca o soluţie în care putem muta activele profitabile să subvenţionăm una neprofitabilă e o aşteptare greşită. Deci, aceeaşi lege care ne opreşte să finanţăm o firmă neprofitabilă ne va opri să finanţăm o activitate neprofitabilă parte a unei firme integrate. Dacă se doreşte asta numai pentru acest motiv, repet, sunt aşteptări greşite. Dacă sunt alte raţiuni, ok, nu zic că este o idee proastă. Trebuie să fim conştienţi că nu e o rezolvare facilă pentru problemele lui CFR Marfă", a menţionat acesta.

Preşedintele Consiliului Concurenţei a participat la un eveniment organizat de Provident, în parteneriat cu AURSF, în cadrul colaborării lor pentru educaţie financiară şi creditare responsabilă.

Comisia Europeană a lansat, la jumătatea lunii decembrie 2017, o investigaţie aprofundată pentru a determina dacă stingerea de către statul român a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfă CFR Marfă şi necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu încălcarea normelor UE privind ajutoarele de stat.

Într-un interviu acordat AGERPRES în iunie, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a afirmat că, din informaţiile sale, soluţia va fi nefavorabilă companiei feroviare româneşti.

"După semnalele pe care le am, mai degrabă se îndreaptă către o soluţie defavorabilă companiei CFR Marfă şi eu fac toate eforturile să fim pregătiţi pentru ceea ce-i mai rău, adică o decizie nefavorabilă, situaţie în care va trebui, probabil, ca această companie să ia măsuri în vederea returnării contravalorii acelei tranzacţii, ceea ce este imens, lucru care poată să conducă la declararea insolvenţei sale. Nu-mi doresc ca în această situaţie partenerii lui CFR Marfă să fie afectaţi - sau să fie afectaţi cât mai puţin cu putinţă - şi sigur cel mai important partener este CFR SA, de aceea am susţinut accelerarea procesului de executare şi de recuperare a cât mai mult din creanţă, pentru ca să nu se petreacă un efect de domino şi să intre şi CFR SA în deficit, în colaps", a subliniat Şova.