Bogdan Despescu anunța ca armata și poliția vor face ordine la Țandarei: Daca unii vor paza la ușa, așa vom face

Secretarul de stat din Interne, Bogdan Despescu, a declarat vineri la Antena 3 că în orașul Țăndărei (județul Ialomița) unde au venit mulți români din străinătate și nu prea se respectă carantină, existând solicitări să fie carantinat de urgență orașul, poliția și armata va face ordine.

„In toate localitatile din Romania actioneaza forte din MAI in cooperare cu MAPN si sprijiniti de Politia Locala. Cazul Tandarei poate fi evaluat din punct de vedere al numarului de sanctiuni aplicat si in ultimele zile au fost aplicate 23 de sanctiuni in valoare de 19.000 de lei. Suntem acolo cu forte si mijloace suplimentare, s-a actionat si ieri. E pacat ca anumiti oamneni au nevoie de paza la usa sa nu iasa la usa, dar daca asa vor, asa vom face”, a zis Despescu.

