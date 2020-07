Bogdan Hutuca (PNL): La Constanta, dupa 20 de ani, ne aflam in fata unei oportunitati uriase, aceea de a trimite PSD-ul in opozitie, pentru mult timp

Noi declarații ale liderului PNL Constanța, Bogdan Huțucă

Liderul PNL Constanța, Bogdan Huțucă a publicat pe o rețea de socializare un mesaj, în cursul serii de luni, 20 iulie, unde a vorbit despre ce a punctat Ludovic Orban, primul ministru al României, cu vedere la cercetările sociologice a conturării unei alianțe a dreptei. De asemenea, liberalul a punctat și faptul că USR Constanța a avut o reacție rapidă, precizând că „au reinterpretat vorbele primului-ministru”.„În această seară (NR - aseară), unul din cei mai informați oameni, prim-ministrul României, Ludovic Orban, a vorbit, pe lângă altele, și despre situația privind relația #PNL cu USR Plus la Constanța, subliniind clar că cel mai bine poziționat în cercetările sociologice are întâietate în conturarea alianței. Aceste declarații sunt făcute în lumina faptelor existente, respectiv a cercetărilor sociologice comandate de PNL care relevă că #VergilChițac este în fruntea clasamentului.De asemenea, am observat o reacție rapidă din partea oamenilor de comunicare ai USR Constanța care, în mod deliberat, au reinterpretat vorbele primului-ministru. Încă o dată, observ că, pe rețele de socializare, aceștia transformă PNL-ul într-o țintă. Totodată, primul-ministru a subliniat clar că, în alegerile locale, USR nu reprezintă un adversar, indiferent dacă se fac sau nu alianțe.Sper să punem capăt acestei comunicări de tip ping-pong, prin intermediul mass media și a rețelelor de socializare, la întâlnirea de miercuri.La Constanța, după 20 de ani, ne aflăm în fața unei oportunități uriașe, aceea de a trimite PSD-ul în opoziție, pentru mult timp”.