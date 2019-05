Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta: PNL este ferm impotriva dublului standard, PSD a votat pentru a permite discriminari ale romanilor

Dublul standard este o problemă reală pentru români, care ajung să consume sau să achizițione produse mai proaste calitativ decât cele furnizate de același producător în alte state. Spre exemplu, producătorul X vinde atât în România, cât și în Germania ciocolata Y. Doar că deși are același preț sau chiar în România este de regulă ceva mai scumpă, ciocolata vândută în Germania este mai calitativă și făcută din ingrediente mult mai bune decât cea produsă pentru români. De ce? Pentru că nu a existat o legislație care să ne protejeze pe noi românii de astfel de practici. Dar acum există. Europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu a depus un amendament în PE care interzice efectiv astfel de practici din partea companiilor.În realitate, textul inițiat de PSD interzicea dublul standard doar ca teorie, ca să dea bine la electorat. Această lege nu putea interzice nimic pentru că ea nu prevedea nimic concret. Ba din contră. Întărea practicile de dublu standard.PNL a votat mereu pentru a opri dublul standard în Parlamentul European, dar ultima versiune a Raportului, negociată de miniștrii PSD a fost una proastă șiPERMISIVĂ, iar PNL nu a putut-o accepta: PNL ESTE MULT MAI DUR, VREA O POZIȚIE MULT MAI DURĂ la nivel european.PNL a votat permanent pentru eliminarea acestei practici! Până a intervenit PSDSpre exemplu, chiar sub privirea PSD a fost introdus amendamentul care permite DUBLUL Standard: „ART. 6- para. 2- litera (c) UCPD:Vedem astfel că PSD nu poate fi preocupat de nimic altceva decât de rezolvarea problemelor penale ale lui Liviu Dragnea și a camarilei din coaliția de guvernare. Restul sunt doar simulări ale PSD care vrea să atingă teme importante pentru români și România, dar doar pe hârtie. Pentru că în realitate, nu face nimic pentru a rezolva problemele țării, ba din contră.De aceea, europarlamentarii PNL nici nu au votat acest simulacru de lege, care nici pe departe nu putea să interzică dublul standard. Dar au făcut altceva cu adevărat util. S-au dus la legislația europeană, au luat toate anexele care făceau referire la piața europeană de desfacere și acolo au amendat toate prevederile care puteau permite existența dublului standard pe orice piață din UE, inclusiv România. Practic, PNL a reglementat legislația europeană, interzicând existența dublului standard.PSD încearcă orice pentru a trage atenția de la eșecurile Guvernării. Astăzi, litrul de motorină standard a sărit de 6 lei, dobânzile la credite luate de milioane de români au explodat, plătând rate cu aproximativ 25-30% mai mari, prețurile au urcat la cel mai mare nivel, facturile s-au mărit considerabil și multe alte eșecuri ale guvernării PSD-ALDE care apasă însă pe umerii românilor. Peste toate astea, problemele penale ale lui Dragnea și oamenilor săi. De aceea PSD încearcă să găsească orice altă temă de campanie, pentru ca oamenii să nu mai fie atenți la adevăratele lor probleme. Vedem controale în vămi, în piețe, se caută peștii de icre să vadă Dragnea dacă sunt românești sau nu, te bufnește râsul când îi vezi cât de superficiali sunt. Totul face parte din sceneta electorală a lui Dragnea, că dacă ar fi vrut să rezolve aceste probleme ar fi avut timp în cei aproape 6 ani de când se află la guvernare. Dar i-a găsit acum în campania electorală...Românii au arătat în repetate rânduri în ultimii 2 ani că le-a ajuns cuțitul la os. Se simt umiliți când își văd copiii cum pleacă din țară, refuzând să fie conduși de o ceată de infractori și analfabeți. Se simt umiliți să vadă cum se încearcă salvarea corupților prin orice mijloace, să vadă cum legile țării sunt călcalte în picioare.Românii au înțeles că civilizația și standardele ridicate de viață sunt blocate la granițele țării pentru că Guvernul nu vrea să acceseze fonduri europene. Da, Uniunea Europeană ne roagă să luăm bani gratis pentru autostrăzi, spitale, școli, dar Guvernul refuză sistematic să acceseze aceste fonduri. De ce? Pentru că accesarea și cheltuirea fondurilor europene impun transparență maximă și respectarea legislației la virgulă, iar ei nu pot fura din banii europeni. Și dacă nu pot fura, atunci înseamnă că nu e bine pentru ei și dacă nu e bine pentru ei nu trebuie să fie bine nici pentru România. Așa că acest vot de pe 26 mai nu va fi doar despre Europa, ci mai ales despre ce vor românii de la țara și de la Guvernul lor.