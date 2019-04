Bogdan Ionescu face misto de Diana Constantin. "Ai vazut cum e imbracata? Se vede ca nu mai e cu Ben"

Bogdan Ionescu de la "Insula Iubirii 4" a fost unul dintre cei care au asteptat cu sufletul la gura ca noul sezon al emisiunii sa inceapa. Fostul lui Hannelore a luat-o deja la ochi pe Diana Constantin si nu a ratat ocazia sa o ia la misto.

Bogdan Ionescu le-a pus prietenilor sai virtuali ca a primit un mesaj din partea unei internaute, care ii atrage atentia cu privire la vestimentatia Dianei Constantin. Bogdan Ionescu pare ca s-a amuzat teribil de acel mesaj si chiar i-a tinut isonul prietenei virtuale, punctand faptul ca se simte absenta lui Ben din viata Dianei.

M-am prins de ce Diana a venit si in sezonul 5, sa faca ce facea Mirela in sezonul 4. Am primit un mesaj interesant de la o domnisoara. Zice, ai vazut diferenta cum era imbracata? Se vede ca nu mai e cu Ben. Pai se vede, ca nu mai are lovele, stii ce zic, a spus Bogdan amuzandu-se.

