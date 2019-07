Bogdan Licu cere lamuriri de la Ministerul Muncii in cazul Sorinei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general interimar a solicitat ministrului Muncii sa ii comunice daca s-a efectuat o analiza in cazul adoptiei Sorinei. Acesta asteapta o analiza cu privire la intreaga procedura de adoptie din Romania deoarece crede ca lucrurile sunt in neregula si procedura trebuie simplificata. "Vineri, am solicitat ministrului Muncii sa imi comunice daca s-a facut o analiza pe marginea acestui caz si de catre dansii, pentru ca nu am cunostinta de asa ceva si eu sper ca plecand de la acest caz sa se faca o analiza serioasa la nivelul Ministerului Muncii cu privire la intreaga procedura de adoptie a tuturor copiilor din aceasta tara, pentru ca eu cred ca sunt niste lucruri in neregula, niste lucruri care ar trebui clarificate, pro ...