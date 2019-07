Bogdan Licu, despre cazul Sorina: Nu exista cale de atac. Voi respecta hotararea judecatoreasca

bogdan licu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu a afirmat, despre cazul Sorina ca hotararea este definitiva si ca nu exista cale de atac. „Nu comentam hotarari judecatoresti. Stiti ca niciodata nu am comentat hotararile judecatoresti, este o hotarare judecatoreasca definitiva, nu exista cale de atac, va fi respectata. Ramane acea ordonanta presedintiala care este, in acest moment, la Judecatoria Slatina, nu stiu sa se fi dat termen in acest caz. Nu am vrut nimic altceva decat sa respect legea si sa-mi fac datoria. Am luat la cunostinta din presa de acest caz, am analizat in zilele acelea de weekend si legea ma obliga sa nu stau si sa fiu spectator”, a declarat Bogdan Licu. CSM a re ...