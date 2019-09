Bogdan Licu, explicatii PUERILE in cazul Mario Iorgulescu: Nu aveam nicio parghie sa impiedicam transferul

mario iorgulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a oferit primele explicatii cu privire la pasivitatea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, in cazul lui Mario Iorgulescu, fiul presedintele LPF, care a ucis un om intr-un accident rutier. Desi lucrurile sunt cat se poate de clare, iar ancheta s-a desfasurat "in rem" (cu privire la fapta, fara nicio persoana invinuita) timp de doua saptamani, Licu sustine ca transferul lui Iorgulescu in strainatate nu putea fi impiedicat. INCREDIBIL! Procurorii au aflat din PRESA despre transferul lui Mario Iorgulescu la spitatul din strainatate "Am vorbit cu colegii de la Parchetul Tribunalului Capitalei. Starea dansului este una fo ...