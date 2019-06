Bogdan Licu, inca 6 luni la șefia Parchetului General. Adjunctul sau va fi Razvan Horațiu Radu, fost agent guvernamental

Mandatul lui Bogdan Licu la șefia Ministerului Public a fost prelungit cu încă 6 luni de Secția de procurori a CSM. Licu a fost numit procuror general interimar în luna aprilie, când președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Augustin Lazăr, care s-a pensionat. Bogdan Licu a mai fost interimar The post Bogdan Licu, încă 6 luni la șefia Parchetului General. Adjunctul său va fi Răzvan Horațiu Radu, fost agent guvernamental appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.