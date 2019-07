Bogdan Licu, SIIJ si arta razboiului fara victime

"Cei ce sunt experți în arta războiului supun armata inamică fără luptă."

Reputația procurorului general Bogdan Licu, cel puțîn în mediile juridice, este una interesantă, în funcție de cât de bine se pliază acțiunile sale pe interesele diverselor grupuri. Astfel că, de la "un bun diplomat", imaginea sa trece brusc la "combinator", "aranjor" sau alte asemenea, în funcție de interesul de moment. Astăzi, în lumina ultimei vizite la Secţia pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) și a declarațiilor și evenimentelor ulterioare, putem presupune că actualul procuror general interimar a găsit o soluție de mijloc.

Dincolo de rapoarte și lozinci, Licu a reușit să preia de facto conducerea SIIJ. În sprijinul acestei afirmații avem declarația de azi dimineață cum că SIIJ nu va mai retrage apeluri, iar explicația retragerii apelului in cazul Ghiță, împreună cu trimiterea in judecată a lui Negulescu și Onea ne devoalează o posibilă informare preliminară a procurorului general cu privire la decizia pe care urmau să o dispună procurorii.

"Ordinea sau dezordinea depind de organizare, curajul sau lașitatea de împrejurări, tăria sau slăbiciunea de dispunere."

Bogdan Licu a descins luni la SIIJ cu o atitudinea autoritară şi un mesaj care ar putea fi rezumat în două cuvinte: "Până aici!" La ieşire, procurorul general interimar a transmis public mesajul că jocurile s-au schimbat. "În momentul acesta, nu se mai pune problema retragerii niciunui apel, iar lucrul acesta îl discutasem deja la o întâlnire precedentă cu cei din cadrul Secției, cu atât mai mult cu cât acum a intervenit și decizia Curții Constituționale cu privire la completele de 3", a declarat Licu.

Procurorul general s-a referit şi la apelurile deja retrase, lăsând impresia că acestea au fost mai multe, deşi în realitate au fost doar două. După ce a vorbit despre apelul "cu cele mai puține probleme", cel din dosarul fostului parlamentar Sebastian Ghiță, lăsând să se înţeleagă că a fost bine informat în acest caz, Licu a întărit senzaţia de nou început, sub tutela proprie, indicând şi "vinovatul de serviciu", persoana care ar fi dus SIIJ în direcţia greşită din care o recuperează procurorul general - în persoana fostului procuror-şef, Gheorghe Stan.

"Am constatat că, la baza deciziei de a retrage acel apel, a stat ancheta care se desfășoară la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție, anchetă în care s-a dispus control judiciar de aproape un an față de procurorii Onea și Negulescu, iar un lucru foarte important este că în acea cauză, înainte de trimiterea în judecată la DNA a acelui dosar, au fost cinci procurori cu funcții de conducere care și-au exprimat opinia, în scris, că acolo nu sunt fapte penale și că acel dosar nu trebuie trimis în instanță. Aceasta a fost decizia care a stat la baza retragerii acelui apel. Cu privire la celelalte două apeluri, nu am avut cu cine să discut pentru că domnul Stan Gheorghe, fostul șef al Secției, dânsul a hotărât retragerea, este judecător CCR. Am discutat cu absolut toți procurorii. Absolut toți cei cinci procurori", a completat Bogdan Licu.

Dacă lucrurile au stat în acest fel sau nu e mai puţin relevant, din moment ce nimeni nu poate verifica exact cele afirmate de Bogdan Licu. Cert e că noua direcţie pe care procurorul general vrea să o imprime SIIJ a fost întărită la scurt timp, când biroul de presă am Parchetului General a anunţat trimiterea în judecată a foştilor procurori DNA Lucian Onea şi Mircea Negulescu. Venit la doar câteva ore după vizita lui Licu la SIIJ, comunicatul PÎCCJ transmite clar că reduta a fost cucerită, lucru întărit de altfel şi de forma ciudată a trimiterii în judecată, care lasă impresia că s-au făcut modificări în ultimul moment.

Pornind de la aceste evenimente, putem doar să bănuim că demersurile procurorului general interimar reprezintă un prim pas în regândirea SIIJ ca structura în cadrul Parchetului General și, poate, o alternativă la solicitările radicale de desfiinţare. Un argument în plus pentru acest scenariu îl pot reprezenta și atacurile furibunde ale presei ostile SIIJ, pentru care nu există decât alb sau negru, la adresa lui Bogdan Licu în ultima perioadă.

"În război, cea mai bună politică este să cucerești statul intact; distrugerea lui reprezintă ultima soluție."