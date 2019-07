Bogdan Mocanu arunca bomba: "Tin sa va anunt ca mi-am gasit, in sfarsit, dragostea, in casa Puterea Dragostei"

Bogdan Mocanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marea Finala Puterea Dragostei se apropie cu pasi repezi, insa dragostea nu se grabeste niciodata. Bogdan Mocanu sustine ca si-a gasit si el aleasa, chiar in casa dragostei. "Tin sa va anunt ca mi-am gasit, in sfarsit, dragostea, in casa Puterea Dragostei. E lesinata dupa mine fata asta", a spus Bogdan Mocanu, intr-un insta story recent, dupa ce Bianca l-a surprins stand de vorba cu Cerasela. Bogdan Mocanu este printre concurentii favoriti ai publicului Puterea Dragostei, cu sanse foarte mari sa castige Marea Finala. Dupa esecuri repetate in dragoste, Mocanu se pare ca si-a gasit perechea, pe ultima suta de metri. Bogdan si Cerasela erau la o discutie foarte intima, pe o canapea, in culisele ...