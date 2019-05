Bogdan Mocanu si Roxana, scandal monstru la Puterea Dragostei! ”Cum sa doarma in aceeasi casa cu fostul care a batut-o?”

Roxana si Bogdan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bogdan Mocanu si Roxana, concurenti la Puterea Dragostei, si fosti iubiti, au avut parte de un scandal monstru! ”Cum sa doarma in aceeasi casa cu fostul care a batut-o? Nu putea sa vina in Bucuresti. Nu i-am impus. De asta spune lumea ca e fake. Nu puteai sa te intorci in Bucuresti sa te vezi cu mine, ca nu avem voie, dar la mare, te-ai vazut cu Oianu in club. Plus, mai sunt niste detalii pe care nu as vrea sa le dau despre ea, ca nu vreau sa ii denigrez imaginea. Citez: ”Au stat acolo vreo jumate de ora si s-au lins”. Sunt curios cum o sa reactionezi”, a spus Bogdan. ”Ai vazut tu asta? Arata-mi ca ai vazut asta. Si eu aud foarte multe chestii dar nu le bag in seama&rdq ...