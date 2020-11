Bogdan Stanoevici, fostul ministru al Romanilor de Pretutindeni, explica de ce nu poarta masca de protecție

Fostul ministru al Românilor de Pretutindeni Bogdan Stanoevici a dat explicaţii, într-o conferinţă de presă, de ce nu poartă mască de protecţie, susţinând că este sănătos şi nici nu încalcă legea.

"Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum - faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment", a susţinut Stanoevici, potrivit agerpres.ro.

Fostul ministru a participat, marţi, la sediul Partidului Ecologist Român, la o conferinţă de presă, în calitate de candidat al formaţiunii la Mureş pentru Camera Deputaţilor, alături de Şerban Nicolae şi Cătălin Ivan. Spre deosebire de ceilalţi doi, Stanoevici nu a purtat mască, fiind iniţial atenţionat de jurnalişti.