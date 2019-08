Bogdan Trif anunta ca sapte ambulante noi au intrat in dotarea ISU Sibiu

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu a fost dotat cu şapte ambulanţe noi, după ce alte 15 maşini cu echipamente medicale de ultimă generaţie au fost distribuite în ultimii doi ani către Serviciul Judeţean de Ambulanţă, potrivit unui comunicat de presă al PSD Sibiu remis AGERPRES.

"Încă o dovadă că Guvernul PSD face şi nu aruncă cu promisiuni electorale. După foarte mulţi ani, judeţul Sibiu a fost dotat cu maşini de intervenţie de prim-ajutor prevăzute cu echipamente performante. Toate acestea datorită programului de guvernare pe care PSD l-a respectat aşa cum a promis românilor", a ministrul Turismului, Bogdan Trif, care este şi preşedintele PSD Sibiu, citat în comunicatul de presă.Conform sursei citate, oraşul Dumbrăveni beneficiază de două maşini de intervenţie de prim-ajutor şi o autospecială pentru stingerea incendiilor."În plus, în judeţul Sibiu au fost înfiinţate noi puncte SMURD astfel încât echipajele de salvare să ajungă mai repede la sibienii aflaţi la nevoie. Am fost la Dumbrăveni, unde a fost repartizată încă o nouă ambulanţă SMURD dotată cu echipamente la standarde europene. Astfel, punctul ISU Dumbrăveni este dotat, astăzi, cu două maşini de intervenţie de prim-ajutor şi o autospecială pentru stingerea incendiilor, la care se adaugă încă o maşină de pompieri care aparţine primăriei Dumbrăveni. Acestea vor deservi şi localităţile din zonă. Am vorbit cu membrii echipajelor de salvare şi am fost plăcut impresionat de efortul pe care aceştia îl depun zi de zi şi de implicarea de care dau dovadă în misiunile de salvare", a mai spus Bogdan Trif.