Bogdan Vintila: 'Am platit tribut lipsei de decizie in fata portii si a faptului ca nu reusim sa marcam'

Tehnicianul FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, sâmbătă seară, că jucătorii săi au plătit pentru lipsa de decizie în faţa porţii, la meciul cu Chindia Târgovişte, scor 1-1, potrivit news.ro.

"Am plătit tribut lipsei de decizie în faţa porţii şi a faptului că nu reuşim să marcăm, să şutăm mai mult la poartă şi a dus la acest gol pe final, contrar cursului jocului. Reuşim să ducem mingea în careul advers, dar acolo decizia de a şuta la poartă... Vor să intre cu mingea în poartă, nu pot să-mi dau seama de ce nu au curajul să-şi asume să aibă responsabilitatea să şuteze la poartă mai mult. Sunt supărat pentru că nu am reuşit să mai marcăm măcar un gol. Uitaţi ce se poate întâmpla un accident pe final de meci şi se alege praful de toată munca depusă până în acel moment. Ne-am, fi dorit trei puncte ca să ieşim din această stare, dar din punctul meu de vedere, lucrurile acestea trebuie să ne dea de gândit individual şi colectiv şi să învăţăm din tot ce ni se întâmplă. Din păcate nu au fost reuşite schimbările! E distanţa mai mare acum faţă de CFR. În acel moment aşa consideram, acum consider că nu mai suntem favorişţi la câştigarea campăionatului. 40.10 Trebuie să muncim mult mai mult şi să avem, reuzltate mult mai bune pentru a spera la acest lucru", a declarat Bogdan Vintilă, după meciul cu echipa Chindia.

Formaţia FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul disputat, sâmbătă, pe Arena Naţională, în compania echipei Chindia Târgovişte, în etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I.

Pentru FCSB a marcat Miron, în minutul 14, jucătorul fiind la debutul pentru echipa lui Bogdan Vintilă.

Golul egalizator al Chindiei a fost înscris de Dangubic, în minutul 62.