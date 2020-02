Bogdan Vintila, antrenor FCSB: Terenul nu ne-a permis sa jucam ceea ce ne propusesem

Bogdan Vintilă, antrenorul echipei FCSB, a declarat, la finalul partidei pierdute cu CFR Cluj, scor 0-1, că terenul și stilul de joc al adversarei au fost factorii principali care au dus la eșecul formației sale.

"Știam că va fi un meci dificil. Din păcate, terenul nu ne-a permis să jucăm ceea ce ne propusesem, dar, chiar și așa, în toată încrâncenarea adversarului, cu minge lungă, presiune, am reușit să punem mingea jos și să realizăm anumite situații de poartă. Din păcate, nu am reușit să marcăm. Am reușit să facem față acestui joc în forță al CFR-ului și o neglijență a dus la acest gol primit. Meciul se îndreapta către un 0-0 echitabil, ținând cont de starea terenului și de adversar. Până la urmă, ăsta e fotbalul și, de obicei, câștigă echipa care e mai ambițioasă", a spus Vintilă, la Digi Sport preluat de mediafax.

Despre mutarea lui Răzvan Oaidă în flancul stâng, în locul lui Marko Momcilovic, Vintilă a spus: "Pe Oaidă l-am trecut în stânga, au fost trei pe fund, pentru că CFR venea numai cu mingi lungi. Am încercat să las un fotbalist mai ofensiv în teren, pentru că Marko venea după o perioadă foarte lungă în care nu a jucat. Nu cred că ăsta e motivul pentru care s-a pierdut azi".

Antrenorul celor de la FCSB a comentat și introducerea târzie a atacantului Harlem Gnohere, dar și prestația fotbaliștilor ofensivi: "Planul meu cu Gnohere e planul meu și nu trebuie să-l divulg nimănui. El face parte din această echipă și în momentul când consider că va fi util, atunci îl voi introduce. Nu e nicio problemă că n-a făcut pregătirea, se pregătește ușor-ușor, revine aproape de colegi. Am considerat că în acele minute nu mai aveam ce să facem, mai ales în inferioritate numerică, și atunci l-am introdus. Nu sunt dezamăgit de ei, dar învățăm din fiecare joc. Am mers pe linia această, putem schimba din mers, dar azi, la ce joc a propus CFR-ul, era singura modalitate în care puteam juca. Eu antrenez jucătorii, atât pot face. Mai departe, vom vedea ce analiză vom face. Eu îmi protejez jucătorii, dar în particular, în vestiar, am discursul cu ei, iar în public îi voi proteja".

Despre faptul că CFR Cluj a câștigat ultimele două titluri de campioană practicând același stil ca în meciul cu FCSB, Vintilă a mai declarat: "Să fie sănătoși! Au mai fost multe puncte diferență, nu ne facem probleme. Noi luptăm în continuare".

CFR Cluj a câștigat derby-ul cu FCSB, disputat duminică, pe teren propriu, în runda cu numărul 23 din Liga 1, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de Vinicius, în minutul 79. Bogdan Planic, de la FCSB, a fost eliminat în minutul 77.