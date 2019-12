Bogdan Vintila, antrenorul FCSB: 'Am trecut foarte bine peste perioada slaba. Suntem in top'

Bogdan Vintilă a reușit rezultate foarte bune pe banca echipei FCSB și a vorbit despre acest aspect după meciul cu Craiova (scor 2-0), ultimul din acest an. Tehnicianul a precizat că jucătorii au cele mai mari merite pentru realizările de după venirea lui, anunță MEDIAFAX.

FCSB termină anul pe locul 3 în Liga 1 și poate urca pe locul 2, dacă își câștigă meciul restant cu FC Voluntari. „Mă bucur că am reușit să trecem peste acea perioadă slabă, de când am fost numit antrenor, și că am câștigat în fața fanilor, care au venit într-un număr foarte mare azi cu Craiova.

După meciul cu Gaz Metan (n.r.: scor 0-4), când am zis că am văzut lucruri bune, eu aveam o viziune, vedeam ceva la jucătorii mei. Trebuia să îi pregătesc pentru un meci de cupele europene, la acel moment. Ei erau atenți la ceea ce spuneam. Mulți oameni credeau că nu știu ce vorbesc, poate că aveau dreptate, dar nu înțelegeau ce voiam să transmit cu adevărat. Eu trebuie să îi calmez sau să îi enervez pe jucători în funcție de anumite aspecte. Sunt mulțumit că m-au ascultat, că au revenit în top. Au realizat lucruri extraordinare. Sunt foarte bucuros.

Ei vin după zeci de meciuri cu miză, de aceea poate nu am stat foarte bine în a doua repriză cu Craiova.” , a declarat Bogdan Vintilă la Telekom Sport, care a recunoscut că Universitatea Craiova l-a surprins în prima parte:

„Consider că din punct de vedere al sistemului de joc au venit cu ceva nou, dar am schimbat sistemul din mers. Îi felicit pe jucători că au interpretat bine ce le-am zis. Am încercat să ’ucidem’ jocul în partea a doua.”.

Bogdan Vintilă a adunat 18 meciuiri pe banca FCSB-ului: a câștigat 13, a făcut două egaluri și a înregistrat trei eșecuri.