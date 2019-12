Bogdan Vintila, despre meciul cu Viitorul si reintalnirea cu Hagi

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa se afla intr-un mars spre locul I al clasamentului Ligii I si, in consecinta, trebuie sa treaca cu bine si peste meciul cu FC Viitorul, programat, duminica, in deplasare, in etapa a 21-a.