Boicot total! Procurorii vor sa boicoteze alegerea sefului Inspectiei Judiciare - UPDATE

UPDATE: Consiliul Superior al Magistraturii a amanat, marti, sedinta in care urma sa se discute situatia conducerii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si validarea rezultatelor concursului pentru conducerea Inspectiei Judiciare. De la sedinta de marti lipsesc sase magistrati. Este vorba despre procurorul general, Bogdan Licu, un reprezentant al Societatii Civile, Romeo Chelariu, care este in concediu, Andreea Chis, judecator, si Cristian Ban, procuror, ambii aflati in delegatie, precum si Florin Deac. Si sedinta Sectiei pentru Procurori s-a amanat din lipsa de cvorum. Stire initiala: Se anunta sedinta cu scandal la CSM, marti dimineata! Surse au declarat pentru Antena 3 ca procurorii CS ...