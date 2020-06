Bolnavii COVID asimptomatici nu infecteaza. STUDIU COMPLEX

Primul şi cel mai amplu studiu legat de cât gradul de contagiune al bolnavilor de COVID asimptomatici arată că aceștia nu transmit boala. Cercetătorii chinezi au ținut o persoană testată pozitiv pentru noul coronavirus, dar asimptomatică, să stea lângă alte 455 de persoane, dintre care 25% cu afecţiuni cardiovasculare. Specialiştii i-au supravegheat atent timp de […] The post Bolnavii COVID asimptomatici nu infectează. STUDIU COMPLEX appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.