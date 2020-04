Persoanele depistate cu coronavirus, dar care nu au simptome și nu au nevoie de asistență medicală, vor fi tratate doar la domiciliu, informează Ministerul Sănătății, citat de antena3.ro. Ultimul bilanț arată că în ultimele 24 de ore au fost confirmate 337 de noi îmbolnăviri. Bilanţul deceselor este 362. La ATI sunt internaţi 245 de pacienţi. The post Bolnavii de COVID-19 care nu au simptome vor fi tratați doar la domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.