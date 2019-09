Bolnavii pot scapa de unul dintre cele mai agresive efecte secundare ale tratamentului pentru cancer. Premiera in medicina

Oncologie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Majoritatea tratamentelor oncologice implica o serie de perioade dureroase sau neplacute pentru pacient, care trebuie sa suporte efectele adverse ale terapiei ce-i poate salva viata. Oamenii de stiinta au reusit sa rezolve in premiera o problema foarte importanta care apare pe parcursul sedintelor de chimioterapie. Este vorba de un studiu aparut in revista de specialitate EMBO Molecular Medicine, potrivit caruia in viitorul apropiat pacientii oncologici nu se vor mai confrunta cu efectul devastator al caderii parului in timpul sedintelor de chimioterapie. Cunoscuta si sub denumirea de alopecie, pierderea podoabei capilare in aceste circumstante este cauzata uneori in mod ireversibil de tratamentul cu taxani, ...