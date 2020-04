Bolsonaro vrea o cooperare medicala si logistica cu Trump impotriva noului coronavirus

Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si cu privire la o lipsa de material medical, relateaza Reuters.

Potrivit Ministerului brazilian al Sanatatii, 1.119 contaminari au fost confirmate miercuri, crescand bilantul la 6.836 de cazuri. De asemenea, au fost inregistrate 39 de decese, care au crescut bilantul mortilor din cauza noului coronavirus la 240.

Bolsonaro si Trump au discutat la telefon despre o cooperare medicala si logistica in criza sanitara, insa fara sa evoce masuri de izolare sau plasare in carantina, a anuntat miercuri ministrul brazilian de Externe Ernesto Araujo.

Casa Alba a anuntat ca cei doi au evocat importanta unei colaborari in cadrul G20, a unei colaborari in vederea dezvoltarii unui vaccin si reluarii cresterii economice mondiale.

Jair Bolsonaro este criticat extrem de dur de o mare parte a clasei politice, dar si a populatiei, din cauza modului in care gestioneaza criza sanitara.

Presedintele de extrema dreapta a catalogat covid-19 drept o ”mica gripa” si a criticat masuri de izolare pe plan local care au condus la somaj.

El si-a contrazis propriul ministru al Sanatatii, Luis Henrique Mandetta, cu privire la respectarea regulilor distantarii sociale.

Mandetta a subliniat ca ultimele bilanturi sunt foarte ingrijoratoare si si-a exprimat ingrijorarea fata de deficitul de material de protectie, de echipament medical si de aparate medicale de respiratie artificiala.

El a declarat presei ca Brazilia se confrunta cu dificultati in importarea de urgenta de material medical, pentru ca Statele Unite au trimis 23 de avioane in China pentru a se reaproviziona cu echipament. El anunta luni ca 200 de milioane de produse de protectie urmeaza sa soseasca luna aceasta din China.

BOLSANORO PUBLICA O INFORMATIE FALSA DESPRE O PENURIE

Pe de alta parte, Jair Bolsonaro a prezentat scuze dupa ce a postat pe retele de socializare o inregistrare care evoca - in mod eronat - o penurie alimentara in pietele angro, care ar fi fost cauzata de izolarea din cauza epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP.

”Tin sa-mi cer scuze. Nu s-a facut o verificare aprofundata a evenimentului. Se pare ca in aceasta institutie exista lucrari de mentenanta. Vreau sa-mi cer scuze in mod public, inregistrarea video a fost rapid stearsa”, a declarat el intr-un interviu acordat postului Band TV.

”Se mai intampla. Comitem erori cu informatiile. Am umilinta sa ma scuz”, a adaugat seful statului brazilian.

Un critic dur al masurilor de izolare in vederea opririi raspandirii epidemiei de covid-19, Bolsonaro si-a schimbat tonul marti seara, dupa o prima alocutiune care a provocat un val de proteste saptamana trecuta.

El a recunoscut ca ceea ce cataloga drept o ”mica gripa” este ”cea mai mare provocare” la adresa Braziliei.

In inregistrarea pe care a postat-o miercuri pe Twitter si Facebook si care a fost stearsa apare un barbat care se filmeaza aratand o piata angro de la Belo Horizonte (sud-est) goala.

”Priviti, asta se numeste penurie (...). Criticati discursul presedintelui crezand ca economia nu este asa de importanta si ca trebuie salvate vieti. Priviti. Foametea ucide si ea”, declara autorul acestei inregistrari video, care da asigurari ca aceasta a fost realizata la 31 martie, dar fara sa precizeze cand a fost filamta.

Mai multe publicatii locale au aratat ca tarabele pietei respective erau pline miercuri, iar camioane veneau cu regularitate, incarcate cu marfa.

Numeroase asociatii reprezentand spermarketuri au anuntat in ultimele zile ca aprovizionarea este asigurata in mod normal, indepartand riscul oricarei penurii.

Twitter, Facebook si Instragram au suprimat in ultimele zile si alte mesaje publicate pe conturi oficiale ale presedintelui brazilian, stabilind ca ele vehiculau o ”dezinformare” care face rau populatiei.

Insa nu a fost si cazul inregistrarii de miercuri, care a ramas accesibila timp de trei ore pe Facebook et Twitter, inainte sa fie retrasa. Ea era insotita de un text in care se criticau masurile de izolare luate la nivel local de catre majoritatea statelor si municipalitatilor din Brazilia.

”Nu exista o neintelegere intre presedinte si anumiti primari si guvernatori. Sunt fapte, o realitatea care trebuie aratata. Dupa distrugere nu serveste la nimic sa arati vinovatii”, se arata in mesaj.

Cu toate acestea, Bolsonaro a facut un apel, intr-o alocutiune televizata marti seara, la o unitate sacra ”a Parlamentului, puterii judiciare, guvernatorilor, p

Pentru prima oara de la inceputul crizei, el nu a mai pus in discutie in mod deschis masurile de izolare, in pofida faptului ca a reiterat ca acestea urmeaza sa dauneze economiei.

”Efectele colaterale ale masurilor luate in combaterea coronavirusului nu pot sa fie mai rele decat boala insasi”, a argumentat el.

PESTE 20.000 DE CAZURI DE COVID-19 IN AMERICA LATINA

America Latina si Caraibii au depasit miercuri pragul de 20.000 de cazuri de covid-19 - 20.081 de imbolnaviri si 537 de morti - potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza unor informatii furnizate de catre guverne si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

Cea mai afectata tara este Brazilia, urmata de Ecuador (2.748 de cazuri, 93 de decese) si Republica Dominicana (1.284 de cazuri, 57 de morti).

Numarul cazurilor diagnosticate reflecta insa doar o fractiune a numarului real al contaminarilor, in contextul in care multe tari testeaza doar cazurile care necesita internarea la spital.

