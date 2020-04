Bolt Romania pune in legatura companiile cu curierii, pentru a plasa online comenzi in aceasi zi si chiar aceeasi ora

Bolt, platforma europeana de transport la cerere, a anuntat, marti, ca lanseaza serviciul Business Delivery in toate orasele in care activeaza in Romania, Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, care va pune in legatura companiile cu curierii, pentru a plasa online comenzi de livrare si sa expedieze produsele catre clientii lor, in aceeasi zi sau chiar in aceeasi ora.