BOMBA! Afacerea Motel Bucium, in pericol de prabusire! Controversatul Vasile Puscasu, atacat de partenerii de afaceri

Vasile Puscasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Patronul de la Motel Bucium primeste lovitura dupa lovitura din partea fostilor parteneri de afaceri • Judecatorii au admis actiunea de executare silita a principalei companii controlate de Vasile Puscasu, asta dupa o serie de afaceri scandaloase facute in ultima perioada • Motel Bucium SRL este trasa in mai multe procese cu firmele cu care a colaborat, la mijloc fiind vorba despre sume de milioane de euro • Purtat prin tribunale de fostii parteneri de afaceri, Vasile Puscasu a ramas si fara cateva sute de mii de euro rataciti de companiile partenere Principala companie a omului de afaceri iesean Vasile Puscasu primeste lovitura dupa lovitura. Motel Bucium SRL a intrat in procese ...