Bomba anului in fotbal! Manchester City ar putea fi exclusa din Liga Campionilor

Manchester City ar putea fi exclusa din Liga Campionilor din cauza incalcarii regulamentului fair-play-ului financiar, a scris, luni, New York Times, citata de AFP, potrivit news.ro. Surse apropiate dosarului au declarat publicatiei americane ca gruparea campioana a Angliei, detinuta din 2008 de membri ai familiei regale din Emiratele Arabe Unite, ar fi facut declaratii eronate in precedentele anchete privind respectarea fair-play-ului financiar, supraevaluand unele contracte de sponsorizare. City este din nou in atentia UEFA pentru anumite incalcari ale regulamentului fair-play-ului financiar, de la inceputul lunii martie. In plus, si liga profesionista engleza ancheteaza sursele de finantare ale &quo ...