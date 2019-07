BOMBA! Bazele de date ale clientilor E.ON, vandute firmelor private! Administrator condamnat la inchisoare dupa ce a accesat ilegal sistemul informatic al companiei

acces ilegal la un sistem informatic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O tensiune enorma exista in interiorul E.ON/Delgaz Grid dupa ce un administrator din cadrul companiei a fost acuzat de acces informatic ilegal la bazele de date si de transfer ilegal a informatiilor personale ale clientilor • Zeci de mii de informatii personale ale clientilor din toata tara au fost "vandute" unor companii private care fac servicii externalizate pentru E.ON, firmele fiind controlate chiar de fosti angajati ai Distrigaz • Ancheta inceputa in cadrul E.ON si continuata de procurorii care au aratat cum datele erau accesate si transferate ilegal, asta in dauna E.ON, care detine propria companie de profil • Atat la conducerea E.ON, cat si a ...