BOMBA! Cel mai mare TRAFICANT de droguri din Iasi a fost prins in FLAGRANT! Politistii au confiscat sute de mii de euro

Lovitura dura printre traficantii de droguri din Iasi. Procurorii DIICOT l-au prins in flagrant pe unul dintre cei mai mari traficanti de droguri care activa in zona Iasului. Scenariul a fost orchestrat de DIICOT Iasi, orchestrand un flagrant ca la carte. Consumatori de droguri la 10 ani, dealeri la 14. Care este situatia traficului si consumului de stupefiante in Romania Ionut Balaban, in varsta de 30 de ani a fost prins de procurori in timp ce vindea droguri unei persoane care, conform oamenilor legii, era implicata in traficul de droguri din municipiul Iasi. In noaptea de miercuri spre joi, politistii au facut mai multe perchezitii in locuinta lui Ionut Balaban. Oamenii legii au confiscat cantitati ...