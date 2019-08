Bomba! Germania ar putea sa recunoasca intrarea in recesiune

Germania parlament google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banca centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca prima economie a Europei ar putea sa intre in recesiune in trimestrul al treilea, ca urmare a unei contractii semnificative a productiei industriale, afectata de tensiunile comerciale internationale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. "Economia ar putea sa se contracte din nou in trimestrul al treilea", a apreciat Bundesbank in raportul sau lunar. Perioada iulie-septembrie ar fi al doilea trimestru consecutiv de contractie a economiei germane, definitia obisnuita a recesiunii, dupa un declin de 0,1% in perioada aprilie-iunie 2019. "Principalul motiv pentru acest lucru este continuarea incetinirii in industrie", sus ...