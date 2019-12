BOMBA in Ajun de Craciun in partidul lui Cioloș: președintele PLUS Timiș a demisionat din funcție!

Circ în partidul lui Dacian Cioloș, în Ajun de Crăciun. Președintele PLUS Timiș, Cătălin Șipoș, a demisionat din funcție după ce un fost membru PNL Timiș s-a înscris în partid și a încercat să intre în cursa internă pentru a candida la Primăria Timișoara. Marian Vasile a încercat să se înscrie în USR Timiș însă a fost refuzat. Ulterior, acesta s-a înscris în PLUS și a început demersurile pentru a candida, însă planurile sale au deranjat USR, partener al PLUS, care are deja un candidat pentru Primăria Timișoara. Pentru că situația a degenerat, Șipoș a demisionat.

”Am luat decizia de a demisiona din funcția de președinte al filialei PLUS Timis. Am avut o discutie cu colegii de birou și cu coordonatorii regionali și sunt convins că vor găsi varianta optimă de interimat pentru filiala noastră. Voi rămâne membru. Voi rămâne alături de voi. Decizia vine în urma unor probleme personale care nu îmi mai permiteau să fiu eficient în birou și să aduc un plus în PLUS. Le mulțumesc colegilor din birou și vouă pentru tot ceea ce am realizat împreună până acum. Vă doresc Sărbători Fericite și multă înțelepciune în perioada ce urmează.#impreuna. (...) Mi-a spus că vrea să candideze pentru că este membru și are acest drept, în competiția internă. Consideră că e un mod prin care poate contribui la creșterea filialei PLUS. Am avut o discuție și i-am sugerat să nu mai continue acest demers. Am vrut să detensionez și relația cu USR și cu colegii din filială. A refuzat acest lucru. Am auzit și eu că înscrierea în PLUS i-a fost contestată la București. Nu știu mai mult pentru că nu la mine se depun contestațiile”, a declarat Șipoș pentru Pressalert.ro.