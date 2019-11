Bomba in cazul Caracal! Luiza si Alexandra au fost gasite. Primele cuvinte ale Luizei: „Mi-a…”

Noi informatii surprinzatoare in cazul ”Caracal”, in pofida faptului ca Gheorghe Dinca a declarat, inca de la inceputul anchetei, ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu. De-a lungul ultimelor luni, procurorii au incercat sa afle cat mai multe detalii esentiale de la ”Monstrul din Caracal”, insa, cel putin in ceea ce o priveste pe Luiza Melencu, nu exista probe suficiente care sa duca la concluzia ca a fost ucisa de Dinca.

Familiile celor doua adolescente spera ca acestea sunt in viata – desi ADN-ul Alexandrei Macesanu a fost descoperit in urma expertizarii fragmentelor osoase ridicate din cupatorul improvizat de Dinca -, plecand de la ipoteza ca nu au fost ucise, ci ”predate” unei retele de prostitutie, peste granita. O femeie din Italia, spre exemplu, a declarat ca a vazut-o pe Luiza Melencu, iar o alta sustine ca fetele sunt in viata. Fireste, astfel de informatii sunt luate in considerare de anchetatori, insa misterul – cel putin deocamdata – persista.

„Fetele nu sunt moarte! Sa nu se mai insiste pe aceasta treaba! Fetele sunt luate! Eu am vazut-o pe Luiza. Deci, Luiza sigur nu e moarta. Si ea a spus ca Alexandra e cu ea. Deci, Luiza sigur nu e moarta. Si ea a spus ca Alexandra e cu ea. A zis ca Alexandra este cu ea, a zis de acea proba de sange ca a fost luata sau taiata din piciorul ei sau al Alexandrei, nu am inteles”, a declarat o femeie, conform informatiilor furnizate de a1.ro.

”Help me!”

Reamintim ca, la inceputul lunii septembrie, o romanca – patroana unui bar – dintr-un orasel aflat intre Napoli si Roma a declarat ca Luiza Melencu i-ar fi cerut ajutorul.

„Nu mi-am dat seama, nu urmarisem cazul. Acest bar are trei trepte, probabil ca si-a dat seama ca sunt romanca. Nu inteleg… Mi-a zis: Help me!”, a declarat romanca respectiva.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.