BOMBA in dosarul Laurei Codruta Kovesi! George Maior a recunoscut

George Maior google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul sef SRI, George Maior, a fost audiat pe 30 august, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), in dosarul in care Laura Codruta Kovesi este inculpata in legatura cu extradarea lui Nicolae Popa. Audierea a avut loc la luni bune dupa prima citare, Maior refuzand de cel putin doua ori sa se prezinte la SIIJ, invocand diverse motive legate de sanatate sau de agenda incarcata. Securistul Florian Coldea, omul din spatele jocurilor de culise din PNL Potrivit unor surse judiciare, citate de stiripesurse.ro, George Maior a recunoscut in fata anchetatorilor ca a tinut legatura cu Sebastian Ghita in ultimii ani, inclusiv dupa momentul in care fostul deputat PSD a fugit din Romania. In ...