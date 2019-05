Bomba in Israel! Parlamentul israelian a votat dizolvarea sa

israel parlament google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parlamentul israelian a votat joi dizolvarea sa la mai putin de doua luni dupa ce a fost ales si pentru organizarea de noi legislative la 17 septembrie, o situatie nemaiintalnita in istoria tarii, noteaza AFP preluat de agerpres. Parlamentul (Knesset) a votat in cursul noptii pentru dizolvarea sa, in a doua si a treia lectura, cu 74 de voturi pentru si 45 contra, la propunerea partidului Likud al premierului Benjamin Netanyahu. Viorica Dancila, despre trimiterea unui ambasador in Israel. O sa-l sun pe Ioahnnis sa-l intreb Prim-ministrul, incapabil sa formeze o coalitie de guvernamant cu partidele de dreapta care s-au impus la alegerile desfasurate la 9 aprilie, a preferat sa trimita israelienii din ...