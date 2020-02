Bomba in televiziune! Decizia luata de Antena 3: Nu va mai reveni pe micile ecrane

Una dintre emisiunile importante de la Antena 3 nu va mai reveni pe micile ecrane cu un nou sezon, totul spre bucuria concurentei.

Despre ce emisiune este vorba

Avand in vedere ca a intrat in politica, Carmen Avram nu mai are timp pentru moderarea emisiunilor TV. De aceea, emisiunea pe care o prezenta la Antena 3, numita In premiera, nu va mai reveni pe micile ecrane cu inca un nou sezon.

Ce se va intampla in continuare cu proiectul

In ceea ce priveste viitorul proiectului In premiera, Adrian Ursu, director editorial al Antena 3 a declarat ca „este un proiect editorial care a fost lansat si mentinut la un nivel profesional extrem de ridicat si, tocmai din dorinta de a-l pastra la acest standard de calitate, vrem sa ii oferim ragazul de a se reconfigura, de a-si completa echipa si de a ramane un reper in jurnalismul din Romania.

Oamenii din echipa editoriala si de productie construita de Carmen Avram isi vor pastra antrenamentul profesional lucrand in proiecte in cadrul trustului Intact”.

Adrian Ursu spera totusi ca emisiunea sa continue din toamna

Adrian Ursu a mai declarat pentru sursa citata ca spera ca in aceasta toamna emisiunea sa revina pe micile ecrane cu un nou sezon.

Emisiunea In premiera a inceput sa fie difuzata din 2011. Proiectul a fost coordonat de Carmen Avram, care a facut parte pana la momentul respective din echipa emisiunii Romania, te iubesc.

In 2019, Carmen Avram a castigat un loc de eurodeputat pe listele PSD, scrie evz.ro.

